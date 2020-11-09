Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска установили личность минчанина, который из сейфа ресторана похитил денежные средства на сумму 1,6 тыс. рублей, пишет БЕЛТА.
– В Центральное РУВД Минска обратилась администрация столичного ресторана с заявлением, что из сейфа заведения похищена крупная сумма денежных средств. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего минчанина, ранее работавшего поваром в ресторане, где было совершено хищение, – рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Выяснилось, что через несколько часов после закрытия заведения минчанин с помощью ключей от входной двери, которые не вернул после увольнения, проник в ресторан. Первым делом злоумышленник направился к кассе. Денег там не было, поэтому молодой человек обратил внимание на сейф, в котором находился ключ. Открыв ящик, злоумышленник забрал из него все денежные средства в сумме около 1,6 тыс. рублей. Часть денег минчанин успел потратить на личные нужды.
Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.
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В Минске бывший работник проник в ресторан и похитил из сейфа 1,6 тыс. рублей
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович