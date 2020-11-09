В Минске бывший работник проник в ресторан и похитил из сейфа 1,6 тыс. рублей

, – рассказали в ГУВД Мингорисполкома.Выяснилось, что через несколько часов после закрытия заведения минчанин с помощью ключей от входной двери, которые не вернул после увольнения, проник в ресторан. Первым делом злоумышленник направился к кассе. Денег там не было, поэтому молодой человек обратил внимание на сейф, в котором находился ключ. Открыв ящик, злоумышленник забрал из него все денежные средства в сумме около 1,6 тыс. рублей. Часть денег минчанин успел потратить на личные нужды.Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.