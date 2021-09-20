В Минске бывший работник проник в кафе и похитил более 2,8 тысячи рублей

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Сумма ущерба составила более BYN 2,8 тыс.В ходе разбирательства было установлено, что задержанный ранее работал шеф-поваром в столичном кафе, где и совершил хищение. Он знал, где находится сейф и ключ от него.– прокомментировали в столичной милиции.Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.Известно, что супруга задержанного уже возместила ущерб в полном объеме. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.Видео ГУВД Мингорисполкома