В Минске бывший работник проник в кафе и похитил более 2,8 тысячи рублей

Столичные оперативники задержали 29-летнего минчанина, который подозревается в краже крупной суммы денег из сейфа кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
Сумма ущерба составила более BYN 2,8 тыс.
В ходе разбирательства было установлено, что задержанный ранее работал шеф-поваром в столичном кафе, где и совершил хищение. Он знал, где находится сейф и ключ от него.
– Ночью мужчина на общественном транспорте приехал к увеселительному заведению, проник внутрь через запасной выход и спрятался там. Дождавшись, когда кафе закроется, он отправился в кабинет директора и похитил из сейфа деньги. Бывший сотрудник соблюдал меры конспирации: лицо скрыл под капюшоном и маской, на руки надел резиновые перчатки, чтобы не оставить следов. Похищенные деньги минчанин проиграл на ставках, покупал одежду и еду, – прокомментировали в столичной милиции.
Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.
Известно, что супруга задержанного уже возместила ущерб в полном объеме. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.
Видео ГУВД Мингорисполкома