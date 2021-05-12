Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Минск. Официально».
Профильным службам и администрациям районов поручено взять на особый контроль жилища одиноких пожилых минчан. Если у таких людей в жилье выявятся нарушения требований пожарной безопасности, которые они не могут устранить самостоятельно, им необходимо оказать помощь, чтобы к началу отопительного сезона в их домах было безопасно.
Также в городе предстоит проинспектировать все неэксплуатируемые строения и обеспечить их снос. Сейчас в Минске насчитывается 155 таких зданий, с начала года уже снесено 18 объектов.
– Такие постройки не украшают город, к тому же они потенциально опасны: там могут травмироваться дети, эти объекты становятся пристанищами для асоциальных граждан, из-за чего пожарная опасность таких зданий возрастает, – отметил председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
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В Минске будут проинспектированы все неэксплуатируемые строения
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