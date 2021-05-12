В Минске будут проинспектированы все неэксплуатируемые строения

Профильным службам и администрациям районов поручено взять на особый контроль жилища одиноких пожилых минчан. Если у таких людей в жилье выявятся нарушения требований пожарной безопасности, которые они не могут устранить самостоятельно, им необходимо оказать помощь, чтобы к началу отопительного сезона в их домах было безопасно.Также в городе предстоит проинспектировать все неэксплуатируемые строения и обеспечить их снос. Сейчас в Минске насчитывается 155 таких зданий, с начала года уже снесено 18 объектов., – отметилна оперативном совещании в Мингорисполкоме.