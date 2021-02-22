Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании поручил дорожным службам столицы уделить больше внимания профилактическим мероприятиям, направленным на укрепление дорожного полотна. Об этом сообщает Telegram-канал "Минск. Официально".
Фото из архива БЕЛТА
– Решение проблемы разрушения дорожных покрытий заключается в применении комплексных, а не частичных мер. Поэтому в городе необходимо разработать соответствующий график проведения профилактических работ по укреплению столичных дорог. Своевременная обработка трещин поможет замедлить процесс образования выбоин, сохранить целостность дорожного покрытия и увеличить срок его эксплуатации, – отметил председатель Мингорисполкома.
На совещании также затронули тему уборки снега в столице. Владимир Кухарев потребовал от санитарно-эпидемиологической службы города и управления городского хозяйства и энергетики проверить улично-дорожную сеть и привлечь к ответственности балансодержателей тех улиц, на которых до сих пор не убран снег и припаркованы автомобили, создающие препятствия в работе снегоуборочной техники.
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В Минске будут комплексно работать над профилактикой повреждения дорожного покрытия
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