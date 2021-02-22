В Минске будут комплексно работать над профилактикой повреждения дорожного покрытия

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БЕЛТА

, – отметил председатель Мингорисполкома.На совещании также затронули тему уборки снега в столице. Владимир Кухарев потребовал от санитарно-эпидемиологической службы города и управления городского хозяйства и энергетики проверить улично-дорожную сеть и привлечь к ответственности балансодержателей тех улиц, на которых до сих пор не убран снег и припаркованы автомобили, создающие препятствия в работе снегоуборочной техники.