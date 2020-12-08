В Минске будет возрастать требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд

О состоянии организации питания детей в столичных школах заслушаны доклады руководителей городского центра гигиены и эпидемиологии, главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, комбината школьного питания. К проблемным вопросам отнесли отсутствие должного контроля за качеством приготовления блюд, нарушение сотрудниками правил санитарно-эпидемиологического режима.Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев раскритиковал работу городских служб, причастных к организации школьного питания, и потребовал кардинально пересмотреть подходы к питанию детей в учреждениях образования столицы. Внести соответствующие предложения поручено в течение месяца.Приняты необходимые меры в отношении ответственных лиц, причастных к ненадлежащей организации и контролю за питанием школьников в СШ № 61. Уволены начальник участка питания Первомайского района, заведующий производством столовой этой школы и все повара, находившиеся на смене 20 ноября. Поставлен вопрос о целесообразности нахождения в должности директора комбината школьного питания. Ряд должностных лиц Главного управления потребительского рынка, комитета по образованию, администрации Первомайского района, городского центра гигиены и эпидемиологии будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Глава столицы также поручил провести ревизию всего оборудования и инвентаря в пищеблоках, где необходимо – осуществить его замену или закупить дополнительное.– сказал Кухарев.Сейчас комбинат школьного питания разрабатывает новое двухнедельное меню для учеников 1–11 классов. Для оценки его направят в городской центр гигиены и эпидемиологии. До 14 декабря все сотрудники пищеблоков пройдут повторное гигиеническое обучение.Были даны поручения по укомплектованию школ медработниками и обеспечению их участия в работе бракеражных комиссий.Горячее питание получают более 208 тысяч столичных школьников. В учреждениях общего среднего образования открыто 258 пищеблоков, на обновление которых только за последние три года было направлено 3 млн 68 тысяч рублей.