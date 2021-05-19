Сегодня в Минске в период с 11:30 до 12:30 на 13-м километре внешнего кольца МКАД проводится следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В указанный период частично ограничено движение в направлении улицы Свислочской.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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В Минске ограничено движение на 13-м километре внешнего кольца МКАД
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