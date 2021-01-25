В столице автомобиль врезался сначала в дерево, а затем в столб.
ДТП произошло в 15:45 24 декабря. По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru двигался по улице Железнодорожной со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Суражской.
– Вблизи перекрестка Железнодорожная – Щорса он не справился с управлением и совершил наезд на дерево, а затем – на осветительную мачту. В результате аварии водитель 1988 года рождения был госпитализирован с травмами, – сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.
По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, чтобы водители всегда учитывали погодные условия и состояние дороги. Обращайте внимание на дорожные знаки и соблюдайте скоростной режим.
Фото: t.me/gaiminsk
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В Минске автомобиль врезался в дерево, а затем в столб
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