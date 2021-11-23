В Минске автомобиль столкнулся с трамваем

По предварительной информации, сегодня около 8:40 64-летняя женщина, будучи за рулем автомобиля "Ниссан", двигалась по улице Ульяновской со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Энгельса. На пересечении с улицей Ленина она не выполнила требования дорожного знака 5.8.1 ПДД (направление движения по полосам), согласно которому движение по третьей полосе разрешено только прямо, начала разворот и совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении трамваем, – прокомментировали в ГАИ.В результате случившегося никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска. По данному факту начата проверка.Госавтоинспекция напоминает: перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель обязан уступить дорогу движущемуся попутно транспорту.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома