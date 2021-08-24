В Минске автомобиль сбил женщину на самокате

В столице женщина на самокате попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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ДТП произошло 24 августа около 13:00.
По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet двигался по ул. Румянцева со стороны ул. Козлова в направлении ул. Захарова. Вблизи дома № 17 он сбил 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии минчанка получила травмы, с которыми была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.