В Минске автомобиль сбил женщину на самокате

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БЕЛТА

ДТП произошло 24 августа около 13:00.По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet двигался по ул. Румянцева со стороны ул. Козлова в направлении ул. Захарова. Вблизи дома № 17 он сбил 44-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате аварии минчанка получила травмы, с которыми была госпитализирована. По данному факту проводится проверка.