В Минске автомобиль сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП

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Инцидент произошел 24 января около 17:40. По предварительной информации, автомобиль Renault белого цвета двигался по улице Калиновского со стороны улицы Кнорина в направлении улицы Славинского и на регулируемом пешеходном переходе возле дома № 55, проезжая на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.В результате аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают местонахождение виновного водителя., – добавили в ГАИ.