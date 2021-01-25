В столице автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото из архива
Инцидент произошел 24 января около 17:40. По предварительной информации, автомобиль Renault белого цвета двигался по улице Калиновского со стороны улицы Кнорина в направлении улицы Славинского и на регулируемом пешеходном переходе возле дома № 55, проезжая на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.
В результате аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают местонахождение виновного водителя.
– По имеющейся информации, водитель управлял автомобилем Renault 19 белого цвета, год выпуска – после 1993, транзитные номера, в номере присутствует цифра 5. Если Вы располагаете какой-либо информацией относительно инцидента, просим сообщить в милицию. Конфиденциальность гарантируется, – добавили в ГАИ.
Опубликовано:
774
В Минске автомобиль сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ