На нерегулируемом пешеходном переходе легковушка сбила девятилетнюю девочку.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ДТП произошло 4 мая около 17:45.
–73-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Героев 120-й дивизии, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии девочка с травмами госпитализирована. По факту случившегося проводится проверка, – сообщил начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Артем Нехай.
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В Минске автомобиль сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе
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