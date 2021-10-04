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В Минске 7 октября пройдет электронная ярмарка вакансий

По меньшей мере 500 предложений о трудоустройстве будет предложено соискателям во время электронной ярмарки вакансий с участием предприятий Минска 7 октября, передает БЕЛТА.


Согласно информации Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, ярмарка запланирована с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.

Предложения о трудоустройстве поступят от следующих предприятий Минска: ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" –  управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МЗКТ", ОАО "МТЗ", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", РУП "Белмедпрепараты" и другие. В общей сложности посетители ярмарки смогут ознакомиться с 500 вакансиями.

Также во время мероприятия соискатели смогут изучить актуальные предложения и условия труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.

По завершении ярмарки актуальные предложения будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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