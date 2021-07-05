Мини-ярмарка вакансий состоится 6 июля в Минске. Такая информация опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Соискатели смогут ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству в указанный день в период с 10:00 до 12:00. Ярмарка пройдет в Минске на ул.Берестянской, 20.
Вакансии поступят от таких организаций, как ОАО "Камволь", ГП "ЖЭУ № 1 Советского района Минска", ГП "Аква-Минск", ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс". Во время мероприятия будут предложены вакантные места по следующим профессиям: мастер, администратор, горничная, комплектовщик, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, прядильщик, оператор гребнечесального оборудования, оператор ленточного оборудования, оператор ровничного оборудования, оператор тростильного оборудования и другие.
Отмечается, что для участников ярмарки будут представлены вакансии, предусматривающие возможность обучения профессии на рабочем месте.
Соискатели смогут изучить информацию об актуальных предложениях и условиях труда. Также участников мероприятия смогут проконсультировать специалисты государственной службы занятости и представители кадровых служб организаций. Во время ярмарки вакансий у некоторых даже будет возможность пройти предварительное собеседование.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 6 июля пройдет мини-ярмарка вакансий
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