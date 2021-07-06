Сегодня с 14 до 16 часов рядом с домом 128 по Партизанскому проспекту в столице в направлении МКАД частично ограничено движение транспортных средств. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета.
Уточняется, что на указанном участке улично-дорожной сети Минска проходит следственный эксперимент. Цель его проведения – установление обстоятельств аварии.
Следователи обращают внимание на данную информацию и просят водителей учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 6 июля частично ограничено движение на участке Партизанского проспекта
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