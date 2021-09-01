В Минске 6–8 октября пройдет международная выставка-ярмарка BelTexIndustry

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2021 состоится в НВЦ "БелЭкспо" в столице 6–8 октября. Такая информация опубликована в Telegram-канале концерна "Беллегпром".
Юбилейная 45-я международная выставка соберет экспонентов из Беларуси и зарубежья. Во время мероприятия покажут яркое фешен-шоу и представят насыщенную деловую программу.
В концерне напомнили, что двумя годами ранее в форуме участвовали по меньшей мере 80 экспонентов из Польши, Украины, Турции, России, Узбекистана и других стран.
Оставить заявку на участие можно на официальном сайте BelTexIndustry 2021.