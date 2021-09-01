В Минске 6–8 октября пройдет международная выставка-ярмарка BelTexIndustry

Юбилейная 45-я международная выставка соберет экспонентов из Беларуси и зарубежья. Во время мероприятия покажут яркое фешен-шоу и представят насыщенную деловую программу.В концерне напомнили, что двумя годами ранее в форуме участвовали по меньшей мере 80 экспонентов из Польши, Украины, Турции, России, Узбекистана и других стран.Оставить заявку на участие можно на официальном сайте BelTexIndustry 2021.