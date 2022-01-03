В Минске 4 января состоится мини-ярмарка вакансий

Завтра в Минске состоится мини-ярмарка вакансий. Такая информация размещена на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Берестянская, 20.
Предложения по трудоустройству поступят от представителей Психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска, государственного предприятия «Ремавтодор Партизанского района г. Минска», ОАО «Текстильторг».
Нанимателями будет проведен подбор соискателей по таким профессиям, как медицинская сестра, санитар(ка), машинист передвижного варочного котла, кухонный рабочий, мойщик посуды, кастелянша, машинист заливщика швов, тракторист, кладовщик, повар, рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды, машинист катка самоходного, подсобный рабочий, парикмахер, ремонтировщик резиновых изделий, водитель автомобиля, машинист дорожной фрезы, дворник, машинист укладчика асфальтобетона, уборщик помещений, водитель погрузчика, грузчик, дорожный рабочий, машинист электростанции передвижной, уборщик территорий, асфальтобетонщик, комплектовщик, и др.
Фото: БЕЛТА