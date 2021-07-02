В Минске 3 июля милиция будет нести службу в усиленном режиме

Главные мероприятия пройдут в центре города. В 10:00 состоится организованное возложение корзин с цветами к монументу Победы. Пропуск людей к площади Победы будет организован с помощью контрольно-пропускных пунктов на пр. Независимости, ул. Киселева и Захарова. Для ветеранов ВОВ и инвалидов будут предусмотрены отдельные пропускные пункты.Праздничные гуляния пройдут и на площадке у Дворца спорта, где также для безопасности будет организована работа контрольно-пропускных пунктов. В 18:00 на площадке у стелы "Минск – город-герой" состоится праздничный гала-концерт, пропуск гостей будет организован со стороны пр.Машерова и пр. Победителей.В милиции напоминают, что во время проведения массовых мероприятий запрещается: иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью; проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки. Не будут допускаться нетрезвые граждане.Дополнительно напомнили о необходимости проявления разумной бдительности: о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра следует незамедлительно информировать органы внутренних дел.