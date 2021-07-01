В Минске 3 июля изменится движение пассажирского транспорта. Рассказываем, каких маршрутов это коснется

В День Независимости в столице изменится движение пассажирского транспорта. Список маршрутов, которые это затронет, опубликовали на официальном сайте ГП «Минсктранс».
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«В связи с планируемым ограничением движения 3 июля для всех видов транспорта в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, будут запланированы изменения в работе городского наземного пассажирского транспорта», – объяснили в предприятии.
Там рассказали, что при проведении праздничных концертов на площадке у обелиска «Минск – город герой» с 15:00 до окончания мероприятий (ориентировочно в полночь) будут внесены изменения в трассы ряда автобусных маршрутов. Так № 29, 44, 136 поедут по ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленский тракт, ул. Даумана, пр. Машерова в обоих направлениях; № 1, 69, 119С – по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, пр. Независимости в обоих направлениях (для маршрута № 119С с выполнением остановочных пунктов «Романовская Слобода», «Городской вал», «Станция метро «Фрунзенская»); № 73 поедет по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении и по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении. Автобусы № 163 поедут по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении и по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении; № 91 – по пр. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М.Богдановича в обоих направлениях.
Также сообщается, что «в связи с проведением на площадке у Дворца спорта праздничной ярмарки и концертной программы «Мая краіна – Беларусь» в период с 11:00 до 24:00 отменяется выполнение остановочного пункта «Дворец Спорта» расположенного по четной стороне пр. Победителей для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта».
Изменения коснутся и транспорта, который проходит рядом с «Чижовка-Ареной». В «Минсктрансе» обратили внимание: «В связи с проведением спортивного праздника по лыжероллерам «Радость рассвета» на территории, прилегающей к ГКСУ «Чижовка-Арена», с 07:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 11:30) будут внесены изменения в трассы». Речь о троллейбусных маршрутах № 16, 49 – они поедут от улиц Кабушкина и Крупской – по ул. Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС Чижовка-1, в обратном направлении – без изменений; автобусные маршруты № 22, 59 отправятся от ул.Кабушкина и ул.Крупской - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Ташкентской до ДС «Чижовка» (без выполнения ОП "ДС «Чижовка-1»), а от ДС "Чижовка" без изменений; автобусный маршрут № 16 от ул.Кабушкина - по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда, ул.Уборевича до ДС «Чижовка», а от ДС «Чижовка» без изменений, троллейбусный маршрут № 92 поедет от ул.Кабушкина по ул.Машиностроителей, ул.Свислочской, ул.Голодеда до ДС «Чижовка-6» (без выполнения ОП "ДС «Чижовка-1»), а в обратном направлении без изменений.
Кстати, на сайте предприятия есть подробные карты для всех маршрутов – рекомендуем посмотреть.
«Движение пассажирского транспорта на временно ограниченных для движения транспортных средств участках улично-дорожной сети будет осуществляться в соответствии с указаниями сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома», – добавили в «Минсктрансе».
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В Минске 3 июля изменится движение пассажирского транспорта. Рассказываем, каких маршрутов это коснется
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