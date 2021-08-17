В Минске 27-28 августа состоится культурно-спортивный фестиваль «Вытокі. Крок да Алiмпу»

На фестивале «Вытокі. Крок да Алiмпу» в Кобрине

Прежде, чем прийти в столицу, фестиваль уже побывал в ряде белорусских городов: Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре, Бобруйске и Солигорске. В Минске он откроется 27 августа экскурсионной программой по историческому центру – Верхнему городу. Старт – в 11 утра.В Городской ратуше пройдут экспозиция «Кола часу» и выставка детского рисунка. Также там состоится круглый стол на тему разработки и продвижения национальных и региональных брендов. Завершится первый день фестиваля концертом органной музыки Валерия Шмата «Мой крок да Алiмпу» в 19:00.Во второй день фестиваля у Дворца спорта будет работать тематическая спортивная площадка. На ней пройдут мероприятия в формате олимпийского квеста. Также состоится вокальный конкурс. Отдохнуть можно будет в специальной семейной зоне, на фуд-кортах. А любители творчества оценят выставку народных мастеров.Фестивальная программа в Минске завершится 28 августа вечерним концертом (начало в 19.00) в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларуси под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды».В 22:00 зрителей ждет праздничный салют.