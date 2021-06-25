В Минске 25 июня мобильные датчики контроля скорости будут работать на 11 участках

С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на МКАД, 41 км, где водителям разрешено набирать скорость не более 90 км/ч; МКАД, 53 (90 км/ч); ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (максимальная скорость транспортных средств – 60 км/ч); пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Независимости, д.45 (разрешенная скорость – не выше 60 км/ч) и на пр. Партизанский, д.147 (60 км/ч).С 19:30 до 03:00 мобильные датчики будут работать на ул. Чкалова, д.1 (60 км/ч); пр. Пушкина, д.70а, где водители могут ехать со скоростью 60 км/ч; пр. Независимости, д.131 к.2(60 км/ч); ул. Притыцкого, д.60 к.5, (60км/ч) и на пр. Независимости, д.161Б (80 км/ч).Столичная Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит и соблюдать скоростной режим.