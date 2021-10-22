В Минске 23 октября пройдут субботники по благоустройству

В Заводском районе субботник пройдет по ул. Народной, 2, 4, 41, 45; ул. Жилуновича, 23, 27, 29; ул. Я. Райниса, 1А, 1Б, 1В; ул. Филатова, 3, 3А, 5, 5А, 7; ул. Ангарской, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4; ул. Илимской, 10/1, 10/2, 10/3; ул. Академика Красина, 9, 23; ул. Голодеда, 11, 13; ул. Уборевича, 166; ул. Шишкина, 26, 28; ул. Нестерова, 86/1, 86/2. А в Ленинском районе убирать территорию будут по пр. Рокоссовского, 5/1, 7, 11, 15, 52/1, 54/1, 94, 96, 120/1, 120/2; ул. Якубова, 56/1, 66/1; ул. Плеханова, 71, 73, 75, 79; ул. Малинина, 30, 34, 26А; ул. Первомайской, 2, 4, 6, 6А; ул. Рыбалко, 1, 2, 3, 3А; ул. Надеждинской, 1, 3, 7/1, 7/2, 9; ул. Прушинских, 4, 6, 12; ул. Шпилевской, 52; ул. Дроздовича, 4; ул. Маяковского, 117/2, 158, 160, 160А.Московский район наведет порядок по ул. Космонавтов, 3/1, 30; ул. Слободской, 167; ул. Н. Орды, 23 (аллея); ул. Громова, 24; ул. Есенина, 73, 131 (под. 1–10); ул. Грушевской, 136; ул. Р. Люксембург, 168/1, 168/2; ул. Рафиева, 23/2; ул. Алибегова, 27/3; пр. Любимова, 41; ул. Л. Сапеги, 5; пр. Газеты "Звязда", 17, 69; пр. Газеты "Правда", 58/2; ул. К. Либкнехта, 80/1; ул. Фабрициуса, 3; пер. Добромысленском, 3; ул. Московской, 8.Жителей Октябрьского района приглашают поучаствовать в субботнике по ул. Ленинградской, 1, 3, 5, 7; ул. Кирова, 1, 3; ул. Бобруйской, 13; ул. Воронянского, 54, 58, 64; ул. Брилевской, 7, 9, 13, 17, 19, 23; ул. Короткевича, 9, 13; ул. Корженевского, 1/1, 3, 11, 13, 15, 17, 21, 23; ул. Асаналиева, 22/1, 22/2; ул. Лейтенанта Кижеватова, 20; ул. Серова, 5, 7, 9, 11, 30, 32. А Партизанского района – по пер. Клумова, 5, 7, 25, 27; ул. Щербакова, 31; ул. Уральской, 6, 6А, 8, 8А, 10А; ул. Фроликова, 19, 21, 23, 25; пр. Независимости, 34, 36, 38; ул. Захарова, 24; ул. Стахановской, 27, 29, 31, 33, 35 (сквер).В Первомайском районе такие работы пройдут на ул. Пономарева, 4А; ул. Беляева, 4; ул. Путилова, 3; ул. Волгоградской, 15, 17, 19; ул. Калинина, 25; ул. Руссиянова, 29/1; ул. Шугаева, 23/2; ул. Седых, 60, 62, 64; пр. Независимости, 125-139; ул. Уручской, 4, 6, 8, 13. А в Советском районе по ул. Беломорской, 1; ул. Цнянской, 2/1, 2/2; на Логойском тракте, 7, 9, 11; ул. Я. Коласа, 51/1, 53/1, 55/1; пр. Независимости, 43; ул. Б. Хмельницкого, 2, 4. 10; ул. Куйбышева, 61/1, 61/2, 85, 91; ул. Широкой, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 40; ул. Гамарника, 20; ул. Кульман, 15; ул. М. Богдановича, 64/1, 64/2, 114, 116.Уборка территории во Фрунзенском районе развернется на десятках дворовых площадок: по ул. Шаранговича, 29, 33, 35; ул. Горецкого, 21, 23 (аллея); ул. Тимошенко, 20/1; ул. Якубовского, 34, 40, 44; ул. Я. Мавра, 13, 15, 16/1, 18; ул. Бельского, 25; ул. Скрипникова, 1, 3; ул. Лобанка, 15, 17, 19; ул. П. Панченко, 14; ул. Одоевского, 20/1, 20/2, 22, 23, 25, 35, 37, 38, 103, 107, 109; пр. Пушкина, 26; ул. Лещинского, 13, 15, 43, 45, 47; ул. А. Гаруна, 1; ул. М. Лынькова, 9, 101/1, 101/2, 101/3; ул. Матусевича, 4/3; пр. Пушкина, 40/1, 40/2, 40/3, 44, 77, 79; ул. Ольшевского, 69, 71, 74; ул. Бирюзова, 15; ул. Д. Сердича, 15, 17, 19; ул. Лидской, 12-14; ул. Налибокской, 28-32; ул. Каменногорской, 16.В Центральном районе будут благоустраивать территорию, высаживать кустарники и деревья по ул. Л. Украинки, 14, 16, 18; ул. Осипенко, 2, 4, 6; ул. Обойной, 4/1, 4/2; ул. Мельникайте, 12, 16; ул. М. Танка, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2; пр. Победителей, 51, 123; ул. Новинковской, 2; ул. Выготского, 1, 3; ул. Красной, 3, 5; ул. Л. Карастояновой, 36, 38, 40; ул. Орловской, 2, 4.Жителям Минска, готовым поучаствовать в субботнике, предоставят весь необходимый инвентарь. Мероприятия по всем адресам начнутся в 9:00.