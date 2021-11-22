В Минске 23 ноября состоится мини-ярмарка вакансий

Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 23 ноября. Такая информация размещена на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Берестянская, 20.
Предложения по трудоустройству поступят от ГП "Аква-Минск", УП "ЗЭБТ Горизонт" и ОАО "МПЗ".
Соискатели смогут рассмотреть вакансии по следующим профессиям: токарь-расточник, фрезеровщик, сверловщик, токарь, штамповщик, шлифовщик, столяр, плотник, термист, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, начальник технологического отдела, инженер-энергетик, инженер-технолог, инженер-конструктор, контролер малярных работ, электрогазосварщик, строгальщик, слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, уборщик помещений (производственных, служебных), администратор системный, горничная и др. В общей сложности будет доступно по меньшей мере 100 предложений по трудоустройству.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, а также пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.
Фото: БЕЛТА