В субботу, 22 мая, состоится семейно-развлекательный праздник "За безопасность – вместе". Мероприятие пройдет в период с 12:00 до 16:00 на площадке Минского государственного дворца детей и молодежи. Об этом сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Во время праздника гости и жители столицы смогут посетить игровые и обучающие зоны, пройти тематические квесты и принять участие в викторинах, по итогам которых победителей ждут призы и подарки.
Кроме того, будут организованы выступления регулировщика и демонстрация фигурного управления мотоциклом. Прямо во время мероприятия водители, имеющие категорию "В" и желающие открыть категорию "А1", смогут сдать практический экзамен.
Работники МЧС организуют выставку аварийно-спасательной техники, где каждый сможет почувствовать себя пожарным.
Вход свободный.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 22 мая пройдет семейно-развлекательный праздник "За безопасность – вместе"
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