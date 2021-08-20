В Минске 22 августа пройдут образовательные семинары "Открытая кафедра"

Образовательные семинары "Открытая кафедра" пройдут 22 августа в столице. Во время мероприятия в Малом зале Дворца Республики выступят историк, политолог и публицист, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и медиаэксперт, журналист, блогер Олеся Медведева. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОО "Патриоты Беларуси".
Тема выступления Вадима Гигина звучит следующим образом: "17 сентября – новая традиция современной Беларуси". Олеся Медведева поделится мнением по теме "Беларусь и Украина, сходства и различия".
Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно воспользоваться специальной формой.
Семинары запланированы на 12:00.
Фото: Telegram-канал "РОО "Патриоты Беларуси".