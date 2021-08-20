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  2. В Минске 22 августа пройдут образовательные семинары "Открытая кафедра"

В Минске 22 августа пройдут образовательные семинары "Открытая кафедра"

Образовательные семинары "Открытая кафедра" пройдут 22 августа в столице. Во время мероприятия в Малом зале Дворца Республики выступят историк, политолог и публицист, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и медиаэксперт, журналист, блогер Олеся Медведева. Об этом сообщается в Telegram-канале "РОО "Патриоты Беларуси".


Тема выступления Вадима Гигина звучит следующим образом: "17 сентября – новая традиция современной Беларуси". Олеся Медведева поделится мнением по теме "Беларусь и Украина, сходства и различия".

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно воспользоваться специальной  формой.

Семинары запланированы на 12:00.

Фото: Telegram-канал "РОО "Патриоты Беларуси".
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