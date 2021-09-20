В Минске 21 сентября пройдет мини-ярмарка вакансий

В столице во вторник пройдет мини-ярмарка вакансий. Мероприятие организуют по адресу: ул. Берестянская, 20. Такая информация опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ярмарка 21 сентября будет работать с 10:00 до 12:00.
Предложения по трудоустройству поступят от ГУ "Психоневрологический дом-интернат № 4 Минска", ГУ "Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов" и ОАО "Строймаш".
Соискателям будут доступные вакансии по таким профессиям, как: медицинская сестра-специалист, психолог, специалист по организации закупок, парикмахер (парикмахер-модельер), санитар(ка), кухонный рабочий, инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, фельдшер-лаборант, газорезчик, инженер-технолог, строгальщик, сверловщик, слесарь-ремонтник, слесарь-электромонтажник, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, токарь, специалист по маркетингу, и многие другие.
Во время мероприятия все желающие смогут изучить предложения по трудоустройству, ознакомиться с условиями труда, проконсультироваться со специалистами государственной службы занятости и представителями кадровых служб организаций, а также пройти промежуточное собеседование по вопросам трудоустройства.
Фото: БЕЛТА