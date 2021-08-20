В Минске 21 августа пройдет автопробег «За единую Беларусь»

– рассказали в пресс-службе объединения «Патриоты Беларуси».Колонна проедет по проспекту Победителей и проспекту Независимости, а затем финиширует на Кургане Славы. К слову, последнее место очень символично для общественного объединения.– П–отметили в РОО «Патриоты Беларуси».