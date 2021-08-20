В Минске 21 августа пройдет автопробег «За единую Беларусь»

В субботу, 21 августа, в Минске пройдет автопробег "За единую Беларусь". Такая информация размещена в телеграм-канале "РОО "Патриоты Беларуси".
– Ровно год спустя после первого автопробега "За единую Беларусь" мы снова собираем всех друзей на парковке аквапарка "Лебяжий". В этот день мы повторим маршрут того самого автопробега, с которого все началось, – рассказали в пресс-службе объединения «Патриоты Беларуси».
Колонна проедет по проспекту Победителей и проспекту Независимости, а затем финиширует на Кургане Славы. К слову, последнее место очень символично для общественного объединения.
– После окончания автопробега всех участников ждет сюрприз. Мы переместимся в одно из живописнейших мест Беларуси, где в спокойной и уютной атмосфере поделимся впечатлениями за прошедший год, вспомним наши приключения ну и, конечно, отметим свой первый, но очень важный день рождения, –отметили в РОО «Патриоты Беларуси».