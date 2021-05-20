Белтелерадиокомпания начинает в Минске предкастинги музыкального шоу X-Factor. Об этом сообщается в Telegram-канале "ATN_NEWS".
C середины марта команда проекта посещала регионы Беларуси в поисках талантов, и теперь на протяжении девяти дней все желающие смогут продемонстрировать свои вокальные и артистические способности в столице.
Желающих принять участие в отборе ждут с 20 по 28 мая по адресу: ул. Октябрьская, 5, малый зал КЗ «Минск». Регистрация начинается в 12:00. Претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники в возрасте 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.
Всем зарегистрировавшимся будут высланы СМС с указанием места и времени, к которому нужно приходить. При себе нужно иметь паспорт для заполнения документов.
Фото: Telegram-канал "ATN_NEWS"
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В Минске 20 мая стартуют предкастинги шоу X-Factor Belarus
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