Для не занятых в экономике и ведущих асоциальный образ жизни граждан 18 и 19 мая в столице пройдут специализированные мини-ярмарки, передает БЕЛТА.
По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, мероприятие состоится 18 и 19 мая в период с 9:00 до 13:00 по ул. Берестянской, 20.
Предложения по трудоустройству поступят от ГП "ЖЭУ № 1 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ № 3 Ленинского района Минска", ГП "ЖЭУ № 2 Первомайского района Минска", ГП "ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска", ГП "ЖЭУ № 4 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ № 7 Фрунзенского района Минска", ГП "ЖЭУ № 3 Заводского района Минска", ГП "ЖЭУ № 4 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ № 6 Московского района Минска", ГП "ЖЭУ № 1 Октябрьского района Минска", ГП "ЖЭУ № 1 Советского района Минска" и ГП "ЖЭУ № 4 Центрального района Минска".
Участникам ярмарки будет доступно свыше 100 вакансий по следующим профессиям: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений, маляр, рабочий зеленого строительства и др.
Соискатели смогут ознакомиться с актуальными предложениями, условиями труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства.
Фото: БЕЛТА
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В Минске 18 и 19 мая пройдут мини-ярмарки вакансий
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