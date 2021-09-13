В Минске 16 сентября пройдет электронная ярмарка вакансий

По меньшей мере 500 предложений по трудоустройству будет доступно соискателям во время ярмарки вакансий, которая пройдет 16 сентября с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by/. Такая информация опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В указанный день соискатели в онлайн-режиме смогут изучить актуальные предложения по трудоустройству, задать вопросы, направить резюме и даже получить приглашение на собеседование.
Вакансии поступят от следующих предприятий и организаций: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Керамин», РУП «Белмедпрепараты», государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска, ООО «ЭкоПереработка» и др. Всего в списке предложений по трудоустройству будет представлено по меньшей мере 500 вакансий.
По завершении мероприятия все актуальные предложения будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.
Фото: БЕЛТА