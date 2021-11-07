В Минске 12-летний ребенок попал под колеса авто

По предварительной информации, сегодня около 16 часов 48 минут 40-летняя женщина-водитель, будучи за рулем автомобиля «Мицубиси», двигалась по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Космонавтов по 2-й полосе для движения. Во время проезда регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть слева на право по ходу движения авто. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.По данному факту ОГАИ Московского РУВД Минска проводит проверку.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома