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  2. В Минске 12-летний ребенок попал под колеса авто

В Минске 12-летний ребенок попал под колеса авто

Сегодня на столичной улице Есенина 12-летний мальчик пострадал в ДТП. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


По предварительной информации, сегодня около 16 часов 48 минут 40-летняя женщина-водитель, будучи за рулем автомобиля «Мицубиси», двигалась по улице Есенина со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Космонавтов по 2-й полосе для движения. Во время проезда регулируемого перекрестка на зеленый сигнал светофора она совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегавшего проезжую часть слева на право по ходу движения авто. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.

 По данному факту ОГАИ Московского РУВД Минска проводит проверку. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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