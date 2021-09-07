В Минске 11 сентября пройдут международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель"

V Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" запланированы на ближайшую субботу в столице. Состязания развернутся на площадке возле Дворца спорта. Такая информация опубликована на сайте МЧС.
В спортивном мероприятии будут участвовать 90 человек.
"Самые сильные спасатели нашей страны и коллеги из России посоревнуются за звание лучших. В состязаниях участвуют не только мужчины: выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с сильным полом будут и девушки. Соревнования пройдут в категориях "Индивидуальные забеги", Тандем" и "Командная эстафета", – уточняется в сообщении.
Для зрителей в этот день выступят артисты и духовой оркестр столичного МЧС. Также на протяжении мероприятия будут работать тематические фотозоны. Жители и гости столицы смогут принять участие в конкурсах и получить призы. А для самых активных предусмотрен приятный бонус – возможность поучаствовать в некоторых этапах состязаний.
"Сильнейший пожарный-спасатель" представляет собой комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок, которые нужно выполнить за минимальное время в полном снаряжении пожарного-спасателя. Весит такой комплект около 30 кг. На пути к финишу участникам необходимо подняться с рукавной линией на площадку четвертого этажа специальной башни. При помощи силы рук поднять рукавный скаток весом 19 кг, кувалдой переместить железную 72-килограммовую балку. После пробежать с пожарным рукавом, заполненным водой, и направить струю воды в мишень, а в завершение перетащить манекен весом примерно 80 кг.
Старты запланированы на 9:00. Церемония закрытия состоится на 18:00.