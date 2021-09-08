В Минске 11 сентября изменится график движения поездов в метро

График движения поездов в столичном метрополитене 11 сентября будет пересмотрен. В связи с проведением Дня города интервал между электропоездами от отправления одного состава до отправления следующего будет изменен. Такая информация опубликована в Тelegram-канале Минского метрополитена.
"В связи с культурно-массовыми мероприятиями в честь Дня города Минска движение электропоездов на Московской и Автозаводской линиях метрополитена 11 сентября будет организовано по графику субботнего дня с изменением интервала движения поездов до 5 минут с 06:00 до 24:00", – уточняется в тексте сообщения.
На станции метрополитена Минска пассажиры могут попасть в период с 5:30 до 00:40. На "Немиге" в период с 20:00 11 сентября и до 00:40 12 сентября будут работать все кассы.
Столичный метрополитен рекомендует учитывать данную информацию и заранее приобрести жетоны и проездные билеты. На всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-брелоков, смарт-колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.