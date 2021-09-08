В Минске 11 сентября изменится график движения поездов в метро

– уточняется в тексте сообщения.На станции метрополитена Минска пассажиры могут попасть в период с 5:30 до 00:40. На "Немиге" в период с 20:00 11 сентября и до 00:40 12 сентября будут работать все кассы.Столичный метрополитен рекомендует учитывать данную информацию и заранее приобрести жетоны и проездные билеты. На всех станциях метро проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт или электронных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-брелоков, смарт-колец и других), поддерживающих банковские платежные системы.