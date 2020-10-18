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В Минск вернулся экофестиваль «Пастернак»

Фестиваль «Пастернак» уже не первый год радует разнообразием проектов людей, старающихся сделать окружающую среду и человеческий образ жизни экологически чище, здоровее и гармоничнее.

фото pixabay.com

Вот и этой осенью его организаторы после затишья не подвели и предложили посетителям массу интересных, полезных и «вкусных», а самое главное - интерактивных занятий и локаций в просторном столичном лофт-пространстве “Moving Art Factory”.

Кроме традиционных лекций, фильмов, фуд-кортов и мастер-классов по приготовлению веганской еды и сладостей, которые не только вкусны, но и полезны, а также продажи экопродукции любой желающий мог поучаствовать в оздоравливающих физически и психически сеансах йоги, научиться танцевать или поиграть на медитативном глюкофоне и даже - покупаться в звукотерапии гонгов.

Примечательно и то, что на фестиваль «Пастернак» можно всегда привести в поиграть в детскую зону не только своего ребенка, но и своего четвероного питомца.      

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