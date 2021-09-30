В Минск прибыла первая партия бронетехники БТР-82А

Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси., – рассказали в ведомстве.На прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи ОАО «Агат-Систем» и прицелы ОАО «Пеленг» белорусского производства.Помимо БТР-82А в Беларусь прибыли и две единицы БРЭМ-К – бронированной ремонтно-эвакуационной машины на шасси БТР-80. Они предназначены для оснащения 120-й и 6-й отдельных механизированных бригад.Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре текущего года.БТР-82А – новейший российский образец колесной бронированной техники, принятый на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2013 году и пришедший на смену советскому БТР-80. Бронемашины такой модели также используют в армиях Азербайджана и Казахстана.Фото: Владимир Блинов