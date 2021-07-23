В Минск начинают летать новые авиакомпании из Грузии, Кыргызстана и России. Такая информация размещена на сайте Республиканского союза туристических организаций.
Фото: toursoyuz.by
Отмечается, что с 3 августа в Минск начинает летать кыргызская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек – Минск – Бишкек.
С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways (Грузия) по маршруту Тбилиси – Минск – Тбилиси.
А с 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика "Северсталь" Череповец – Минск – Череповец.
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В Минск начинают летать авиакомпании Georgian Airways, Avia Traffic Company и "Северсталь"
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