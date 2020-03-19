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В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды назвали самые чистые поверхностные водоемы нашей страны по сведениям за минувший год. Такие сведения опубликованы на сайте Минприроды, пишет БЕЛТА.


Среди них оказались реки Неман выше города Столбцы, Свислочь (населенный пункт Сухая Долина), Беседь (Светиловичи), Ипуть, Припять ниже Пинска, Случь.

Наиболее загрязненными в центральном регионе оказались реки Свислочь (Королищевичи), Лошица в черте Минска, Плиса в районе Жодино (бассейн Днепра), Уша ниже Молодечно (бассейн Немана), Морочь у Яськовичей. На юге страны — Мухавец в районе Кобрина, Западный Буг у Речицы, Новоселок и Томашовки, Лесная Правая у Каменюков, Рудавка (бассейн Западного Буга), Ясельда ниже и выше Березы, Льва, Горынь (бассейн Припяти). Более того, загрязнены озеро Белое и водохранилище Беловежская пуща.

Антропогенному воздействию в наибольшей степени подвержены водные объекты в бассейнах рек Западный Буг, Днепр, Припять. Чаще всего в поверхностных водоемах отмечались избыточные концентрации биогенных элементов, реже — органических веществ.

Обеспеченность водными ресурсами на душу населения в Беларуси близится к среднеевропейской и составляет 6 тыс. куб. м в год на одного жителя. При этом она существенно выше, чем в Польше (1,7 тыс. куб.м) и Украине (4,1 тыс. куб.м). За 2015—2019 годы объем добычи вод в стране снизился на 4%. По данным за минувший год, на хозяйственно-питьевые нужды используется 39,2% воды.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2019 году, по предварительной информации, уменьшился на 18,7 млн куб. м (на 1,8%) по сравнению с 2018-м.

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Фото: Алина ЯНЧУР
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