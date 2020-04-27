В Минобразования рассказали, как будет организован учебный процесс в БНТУ

Студенты будут учиться с использованием информационно-коммуникационных технологий, передает БЕЛТА.

- Учебный процесс в БНТУ продолжается в форме управляемой самостоятельной работы студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий, - рассказали в Минобразования.

Накануне руководство БНТУ совместно с представителями санэпидслужбы приняло решение о переводе студентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19 и заболевание протекает в бессимптомной легкой форме, в общежитие №17.

- В срочном порядке работники университета, проживающие студенты и их родители приняли необходимые меры по освобождению этого общежития университета для проведения мероприятий по организации изоляции проживающих из других общежитий университета, где обеспечить в полной мере самоизоляцию в силу архитектурно-планировочных решений проблематично, - объяснили в ведомстве.

И добавили, что проживание в общежитии №17 позволит обеспечить условия для самоизоляции и минимизировать контакты.