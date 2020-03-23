В Минобороны прошла встреча Виктора Хренина и Дженифер Мур

Министр обороны Республики Беларусь обменялся с временной поверенной в делах США в Республике Беларусь мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, сообщает Министерство обороны.

В Министерстве обороны прошла протокольная встреча министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина с временной поверенной в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Кроме этого, также были обсуждены перспективы развития военных контактов.