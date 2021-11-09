В Минобороны прокомментировали ситуацию на белорусско-польской границе

В понедельник по инициативе польской стороны в городе Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Польше полковника Алексея Бортника с представителями министерства национальной обороны Польши по вопросу о якобы имевших место «нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису». При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было, сообщили в пресс-службе Министерства обороны нашей страны.
В данном контексте белорусским военным представителем было отмечено следующее: «Министерство обороны Беларуси всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций. По мнению Министерства обороны Беларуси, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Польши 25 октября 2021-го) является существенной военной деятельностью».
«Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили», – говорится в сообщении.
В Минобороны с учетом вышеизложенного считают обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными, а также полагают, что «министерство национальной обороны Польши не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».