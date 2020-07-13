В Минобороны Армении сообщили о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана на границе

Азербайджанские военные в понедельник утром возобновили артиллерийский обстрел армянских позиций на государственной границе, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Фото: Минобороны Армении

"Подразделения ВС Армении дали адекватный ответ", – написала она на своей странице в соцсети.

В воскресенье в азербайджанском военном ведомстве сообщили о попытке подразделений армии Армении атаковать азербайджанские позиции, передает ТАСС. В результате завязавшегося боя, по информации Баку, противник понес потери и отступил. Погибли трое азербайджанских военнослужащих.

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Видео Минобороны Азербайджана

Между Азербайджаном и Арменией остается неурегулированным конфликт из-за Нагорного Карабаха. Он начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.