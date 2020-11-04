В Миноблисполкоме провели областную дискуссию по актуальным вопросам развития страны и регионов

В диалоге по актуальным вопросам развития страны и регионов приняли участие, руководители крупнейших госпредприятий и негосударственного сектора экономики, научные эксперты.Александр Турчин объяснил задачу, поставленную перед участниками круглого стола:Для этого был проведен целый ряд встреч, открытых дискуссий. Мне, как экономисту, ближе деловая сфера. Нам было важно прежде всего услышать мнения людей, которые непосредственно работают в различных отраслях и сталкиваются с определенными проблемами. Эти темы давно будируются в обществе. Мы обсудили плюсы и минусы тех или иных предложений, чтобы найти оптимальные решения. И они должны вырабатываться в конструктивной, спокойной обстановке с меньшим количеством эмоций. Тогда они будут эффективными.Такой же точки зрения придерживается иостановился на предложениях по конституционной реформе: