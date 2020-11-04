В Миноблисполкоме провели областную дискуссию по актуальным вопросам развития страны и регионов

Результаты межрегиональных дискуссионных площадок, которые состоялись в разных городах Минской области, обсудили сегодня за круглым столом в Миноблисполкоме.
В диалоге по актуальным вопросам развития страны и регионов приняли участие председатель облисполкома Александр Турчин, руководители крупнейших госпредприятий и негосударственного сектора экономики, научные эксперты.
Александр Турчин объяснил задачу, поставленную перед участниками круглого стола:
– В ноябре мы должны подать свои предложения в оргкомитет по проведению VI Всебелорусского народного собрания.
Для этого был проведен целый ряд встреч, открытых дискуссий. Мне, как экономисту, ближе деловая сфера. Нам было важно прежде всего услышать мнения людей, которые непосредственно работают в различных отраслях и сталкиваются с определенными проблемами. Эти темы давно будируются в обществе. Мы обсудили плюсы и минусы тех или иных предложений, чтобы найти оптимальные решения. И они должны вырабатываться в конструктивной, спокойной обстановке с меньшим количеством эмоций. Тогда они будут эффективными.
Такой же точки зрения придерживается и председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц:
– Люди активизировались. Это хорошо. Однако необходимо, чтобы над всеми предложениями серьезно поработали профессионалы. Наше законодательство далеко не худшее в мире. В Беларуси созданы условия, чтобы человек мог реализовать свой потенциал, продуктивно трудиться и получать за это достойную зарплату.
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин остановился на предложениях по конституционной реформе:
– Люди много дискутировали о перспективах перехода к однопалатному парламенту. Большинство экспертов склоняются к тому, что нужно вводить мажоритарно-пропорциональную систему выборов с повышением роли партий, общественных организаций и перенос полномочий с центра на места. При этом речь не идет о полноценной децентрализации власти. Акцент – на усилении ответственности и роли местных органов управления и самоуправления.
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В Миноблисполкоме провели областную дискуссию по актуальным вопросам развития страны и регионов
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