В Минлесхозе рассказали, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия

В Министерстве лесного хозяйства рассказали, когда охотникам нужно звонить по круглосуточному телефону доверия, сообщает БЕЛТА.
"Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте назначила уполномоченных должностных лиц дежурной службы и определила номера круглосуточного телефона доверия (8-017-39-00-000 или 8-033-333-60-00) для регистрации сообщений согласно правилам охоты и ведения охотничьего хозяйства", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Для добычи раненых охотничьих животных, ушедших на территорию другого пользователя охотничьих угодий, нужно получить согласие этого пользователя и уведомить уполномоченного работника госинспекции по круглосуточному телефону доверия.
Обязательно нужно сообщать в дежурную службу о случайной добыче диких животных, нормируемых или включенных в Красную книгу видов. Следует предоставить информацию о виде и иных признаках раненого или случайно добытого животного, дате и месте его ранения (добычи), ФИО охотников и руководителя охоты (при случайной добыче – должностного лица пользователя охотничьих угодий).
Есть и несколько требований для случаев, когда в охотничьих угодьях или на других территориях, в том числе на дорогах, обнаружили раненых, травмированных, больных или погибших диких животных. Законодательством запрещено самовольно добывать их, разделывать или перемещать их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). В таком случае должностное лицо пользователя охотничьих угодий или уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа составляет акт (по форме Минлесхоза) и сообщает о данном факте по круглосуточному телефону доверия.
Позвонить нужно и при наличии некорректных записей в документах в отношении даты добычи, пола, возраста и иных признаков охотничьего животного. В этом случае руководитель охоты или охотник оперативно (до транспортировки или разделки) сообщает о допущенных ошибках по круглосуточному телефону доверия. Сообщение должно содержать информацию о характере внесенных ошибочных записей, дате и времени их внесения, ФИО, должности лица, серии и номере разрешения, а также виде, поле, возрасте и иных признаках охотничьего животного. После этого руководитель охоты или охотник исправляет ошибочные записи.
Опубликовано:
1048
В Минлесхозе рассказали, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК