В Минлесхозе рассказали, в каких случаях охотникам нужно звонить по телефону доверия

– пояснили в пресс-службе ведомства.Для добычи раненых охотничьих животных, ушедших на территорию другого пользователя охотничьих угодий, нужно получить согласие этого пользователя и уведомить уполномоченного работника госинспекции по круглосуточному телефону доверия.Обязательно нужно сообщать в дежурную службу о случайной добыче диких животных, нормируемых или включенных в Красную книгу видов. Следует предоставить информацию о виде и иных признаках раненого или случайно добытого животного, дате и месте его ранения (добычи), ФИО охотников и руководителя охоты (при случайной добыче – должностного лица пользователя охотничьих угодий).Есть и несколько требований для случаев, когда в охотничьих угодьях или на других территориях, в том числе на дорогах, обнаружили раненых, травмированных, больных или погибших диких животных. Законодательством запрещено самовольно добывать их, разделывать или перемещать их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). В таком случае должностное лицо пользователя охотничьих угодий или уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа составляет акт (по форме Минлесхоза) и сообщает о данном факте по круглосуточному телефону доверия.Позвонить нужно и при наличии некорректных записей в документах в отношении даты добычи, пола, возраста и иных признаков охотничьего животного. В этом случае руководитель охоты или охотник оперативно (до транспортировки или разделки) сообщает о допущенных ошибках по круглосуточному телефону доверия. Сообщение должно содержать информацию о характере внесенных ошибочных записей, дате и времени их внесения, ФИО, должности лица, серии и номере разрешения, а также виде, поле, возрасте и иных признаках охотничьего животного. После этого руководитель охоты или охотник исправляет ошибочные записи.