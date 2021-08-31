В Минлесхозе рассказали, сколько диких кабанов насчитывается в лесах

По оценкам на начало года, диких кабанов в лесах Беларуси насчитывалось более 3,6 тысячи особей. Такие цифры озвучил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.
После вспышки африканской чумы свиней, разносчиками которой были дикие кабаны, популяцию стремятся свести к минимуму. В какой-то момент охотникам стало вовсе не интересно стрелять в вепрей – добычу все равно с собой забирать нельзя. Чтобы замотивировать людей с ружьями, систему оплаты за отстрел в 2019 году изменили. Теперь охотник получает 5 базовых за каждого убитого кабана.
– Такая система стимулирует пользователей охотугодий и охотников заниматься отстрелом. Диких кабанов сводят к минимуму, хотя популяция стремится восстанавливаться: появляется все больше молодых особей, звери кочуют в попытке уйти от преследования. Отсюда тоже увеличение добычи. Так, в 2019-м отстреляли более 11,3 тысячи особей, в 2020-м уже свыше 16,1 тысячи, – приводит данные Козорез.