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В Минлесхозе рассказали, сколько диких кабанов насчитывается в лесах

По оценкам на начало года, диких кабанов в лесах Беларуси насчитывалось более 3,6 тысячи особей. Такие цифры озвучил начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез. 

Фото  pixabay.com

После вспышки африканской чумы свиней, разносчиками которой были дикие кабаны, популяцию стремятся свести к минимуму. В какой-то момент охотникам стало вовсе не интересно стрелять в вепрей – добычу все равно с собой забирать нельзя. Чтобы замотивировать людей с ружьями, систему оплаты за отстрел в 2019 году изменили. Теперь охотник получает 5 базовых за каждого убитого кабана. 

Такая система стимулирует пользователей охотугодий и охотников заниматься отстрелом. Диких кабанов сводят к минимуму, хотя популяция стремится восстанавливаться: появляется все больше молодых особей, звери кочуют в попытке уйти от преследования. Отсюда тоже увеличение добычи. Так, в 2019-м отстреляли более 11,3 тысячи особей, в 2020-м уже свыше 16,1 тысячи, – приводит данные Козорез. 

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