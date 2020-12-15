В Минлесхозе рассказали, почем на елочных базарах можно будет купить деревья в кадках

обратил внимание Бондаревич.По словам специалиста, акция пользуется спросом. От неравнодушных граждан уже поступают звонки в лесхозы, чтобы узнать, где можно купить деревья в кадках. К слову, здесь есть один немаловажный момент. Продаваться такие деревца будут в населенных пунктах, где проживает 30 и более тысяч человек.