Стоимость новогодних деревьев в кадках будет варьироваться в пределах 12–65 рублей. Цена будет зависеть от того, что за дерево предложено и какова его высота. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы рассказал начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич. Он подчеркнул, что эти цены актуальны только для базаров, где свою продукцию предлагают лесхозы. В Минске, например, таких точек будет всего две.
– Третий год мы проводим акцию «Сохрани символ праздника». Его суть в том, чтобы купить дерево в кадке, к которому мы даем инструкцию о том, как сохранить его до весны. Затем вы высаживаете дерево в лесу во время акции «Неделя леса» или возле своего дома. Тем самым вы благоустраиваете свою малую родину и сохраняете планету, – обратил внимание Бондаревич.
По словам специалиста, акция пользуется спросом. От неравнодушных граждан уже поступают звонки в лесхозы, чтобы узнать, где можно купить деревья в кадках. К слову, здесь есть один немаловажный момент. Продаваться такие деревца будут в населенных пунктах, где проживает 30 и более тысяч человек.
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В Минлесхозе рассказали, почем на елочных базарах можно будет купить деревья в кадках
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ