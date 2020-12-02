В Минлесхозе рассказали, почем будут продавать новогодние деревья. В частности, средняя стоимость главных атрибутов праздника на базарах и складах лесхозов составит 10 рублей, если деревце высотой до метра, 12 рублей – за дерево высотой от метра до двух и 17 рублей за символ Нового года высотой от 2 до 3 метров. При этом на складах лесничеств елочки будут дешевле – 7, 9 и 13 рублей соответственно.
– Выгоднее всего покупать этот новогодний атрибут в Брестской области. Здесь елочки до метра будут стоить всего 6,9 рублей. А самые высокие цены традиционно в Минске и Минской области – 12,2 рубля за ель до метра, – обратили внимание в пресс-службе Минлесхоза.
При этом в министерстве подчеркнули: названные суммы актуальны в точках продаж лесхозов и лесничеств. Индивидуальные предприниматели устанавливают стоимость самостоятельно. Например, в Минске из-за изменившихся правил предоставления площадок для елочных базаров продукцию лесхозов можно будет купить лишь в двух местах. Речь о Минском лесхозе, расположенном на улице Багратиона, 30, там продажи начнутся 21 декабря, а также о точке на Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр с 22 декабря. Примечательно, что елки от лесхозов можно будет купить и в пригороде Минска – Сенице, Боровлянах, Валерьяново и др.
К слову, цены на деревья в кадках еще формируются, их в ведомстве обещали озвучить позже. Впрочем, уже известно, что купить такой вариант праздничного дерева можно будет во всех населенных пунктах, где проживает более 30 тысяч человек.
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В Минлесхозе рассказали, почем будут продавать новогодние деревья
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Фото: Владимир ШЛАПАК