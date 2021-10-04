В Минлесхозе рассказали, как связаться с координаторами акции «Чистый лес» в регионах

Напомним, республиканская акция пройдет в этом году 9 октября. К слову, уже в 11-й раз. Чтобы стать волонтером, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесхозы, в свою очередь, обеспечат добровольцев необходимым инвентарем.



– Если вы хотите принять участие в проекте большой группой или компанией, звоните областным координаторам акции, – обратила внимание пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Мацкевич.

Так, в Брестской области следует связаться с главным лесничим Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александром Николаевичем Матюшевским по телефонам (0162) 59-35-39, (029) 275-08-68 или с замгенерального директора ГПЛХО по экономике Ириной Алексеевной Гуней по номерам (0162) 59-35-69, (044) 561-27-95.

В Витебской области на звонки по теме готова ответить заместитель руководителя Витебского ГПЛХО по идеологической работе Мария Сергеевна Михневич по номерам (0212) 24-01-60, (033) 356-48-12, в Гомельской – главный лесничий Гомельского ГПЛХО Сергей Александрович Тарасов ((0232) 34-99-17, (044) 555-04-09) и заместитель руководителя Гомельского ГПЛХО по идеологической работе Елена Владимировна Потапова ((0232) 34-99-18, (044) 506-50-01). Координатор в Гродненской области – заместитель руководителя Гродненского ГПЛХО по идеологической работе Ирина Викторовна Старовойтова. Позвонить ей можно по номерам (0152) 61-12-84, (033) 357-18-12.

В Минской области координировать сбор групп волонтеров будет начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО Дмитрий Николаевич Пинчук. Его контактные телефоны: (017) 388-51-81, (029) 338-65-72. В Могилевской области звонки от добровольцев принимает главный лесничий Могилевского ГПЛХО Олег Валерьевич Селих по номерам (0222) 75-05-70, (029) 324-26-37, а также заместитель руководителя Могилевского ГПЛХО по идеологической работе Сергей Сергеевич Шах по номерам (0222) 74-94-71, (029) 108-16-83.

В Минлесхозе напомнили: каждый ребенок, принявший участие в акции, получит от лесхозов сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021.

Кстати, в 2020 году участие в акции «Чистый лес» приняли почти 39 тысяч человек. Только за сутки волонтеры вместе с работниками лесного хозяйства убрали около 4,5 тысячи кубометров мусора и захламленности, навели порядок вдоль придорожных полос, благоустроили места вблизи мемориальных комплексов и памятных знаков. Дополнительно было высажено более 1,3 млн деревьев.

В пресс-службе министерства рассказали и об одной новинке акции. В частности, волонтеры Гродненской области смогут отметить место уборки мусора на специальной интерактивной карте. Если эксперимент приживется, в следующем году место своего участия в акции смогут отметить волонтеры по всей стране.

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