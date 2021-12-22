В Минлесхозе рассказали, как продлить жизнь живому новогоднему дереву

В этом году организации Минлесхоза планируют реализовать населению около 140 тысяч новогодних деревьев. В ассортименте также ели в кадках, новогодние букеты.

Начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич отметил, что в последние годы белорусы покупают примерно одно и то же количество живых символов зимних праздников. Разве что растет интерес к более пушистым соснам и растениям в горшках, которые затем можно высадить на своем участке или во время весенней акции «Неделя леса».

В то же время то и дело специалистам, сведущим в лесном хозяйстве, поступают вопросы на тему того, как продлить жизнь живой елочке в домашних условиях. Чтобы та не осыпалась раньше времени и радовала своей красотой и хвойным ароматом как можно дольше.

– Много различных способов сегодня предлагается. Но самое основное для деревьев, когда их приносят в помещения, особенно помещения теплые, – обильный полив. Это будет самым лучшим советом, – поделился мнением Мацкевич.

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