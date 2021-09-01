В Минлесхозе отрабатывают новые методики в управлении крупными копытными. Так, в целом численность копытных в Беларуси растет довольно быстро. В охотхозяйствах лесхозов, по данным учетов, бегает 10,1 тысячи лосей, 9,1 тысячи благородных оленей, 27 тысяч косуль. По стране цифры еще больше: около 45 тысяч, 33 тысячи и примерно 125 тысяч соответственно. По лосю достигнута оптимальная численность, по косуле достаточно близки к этому показателю, по благородному оленю приближаемся к отметке в 50 процентов. Так что щадящий режим изъятия по последнему виду сохранится, расселение по госпрограмме будет идти дальше.





– По другим видам плотность растет, причем не только у нас, но и по северу Евросоюза, в США. При этом у нас добывается всего 18 процентов лосей, 11 процентов оленей и 15 процентов косуль. В Швеции, для сравнения, процент изъятия доходит до 40. Добывать надо, потому что возникают определенные проблемы с потравами сельхозкультур, лесных культур, участились случаи ДТП с животными. Так, например, если в 2020-м обрабатывалось около 7,7 тысячи гектаров лесных культур от потрав, то уже в середине этого обработано 12,6 тысячи гектаров и столько же огорожено. Что касается ДТП, то зафиксировано более 2 тысяч с начала года. Практика показывает: ограждения вдоль дорог без строительства подземных и надземных переходов не работают, как и без применения различных отпугивающих устройств там, где необходимо. Плюс во время подготовки водителей надо больше внимания уделять алгоритму действий в случае появления животного на дороге, – предлагает варианты начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

Что касается эксперимента, то управление ведется не по административному принципу, а по округам. Сейчас выделено пять таких округов, где обитают большие популяции животных. Это в районе Беловежской, Налибокской и Ружанской пущ, Негорельского лесхоза и «Красного бора». В каждом есть определенные индикаторы, которые характеризуют популяцию. На основании общей численности животных на этой территории с помощью определенных механизмов распределяются лимиты изъятий.

– Один из главных индикаторов – выполнение плана изъятия сеголетков. Например, если в прошлом году в «округе» добыли заявленное количество сеголетков, значит, подтверждается заявленная численность, и в наступившем году можно изымать столько же. Не получилось – это говорит о том, что должного прироста нет, и лимиты урезаются, – описывает суть собеседник. – Число копытных растет, и старые методы управления не всегда срабатывают. Поэтому мы уходим от устаревших подходов.

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