В Минлесхозе напомнили об ответственности за посещение лесов во время действия запрета

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Так, нарушителя ждет административная ответственность. Согласно статье 16.21 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение может обернуться устным предупреждением или штрафом в размере до 12 базовых величин. Сегодня это 348 рублей. Если лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то сумма штрафа может увеличиться до 30 базовых, или до 870 рублей.Напомним, сегодня введен первый запрет на посещение лесов – в Березинском районе. Там установился 4-й класс пожарной опасности. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята и в Минском районе. Изучить обстановку можно в любой момент на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.Пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева рассказала:В Минлесхозе не раз подчеркивали, что введение запретов и ограничений – мера вынужденная и временная. Она направлена на обеспечение безопасности граждан и сохранности их имущества, а также лесного фонда. Запреты и ограничения на посещение лесов вводятся исходя из пожароопасной ситуации, а также на основании решения райисполкома. По мере стабилизации обстановки запреты и ограничения оперативно снимаются.