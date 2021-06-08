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В Минлесхозе напомнили об ответственности за посещение лесов во время действия запрета

В Минлесхозе напомнили об ответственности за нарушение запрета на посещение лесов. 

Архивное фото

Так, нарушителя ждет административная ответственность. Согласно статье 16.21 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение может обернуться устным предупреждением или штрафом в размере до 12 базовых величин. Сегодня это 348 рублей. Если лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то сумма штрафа может увеличиться до 30 базовых, или до 870 рублей.

 Напомним, сегодня введен первый запрет на посещение лесов – в Березинском районе. Там установился 4-й класс пожарной опасности. Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни аналогичная мера будет принята и в Минском районе. Изучить обстановку можно в любой момент на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

 Пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева рассказала:

 – С начала года в лесах системы Минлесхоза произошло 130 пожаров. Их общая площадь – 210 гектаров. В большинстве случаев причиной возникновения пожара становится человеческий фактор.

 В Минлесхозе не раз подчеркивали, что введение запретов и ограничений – мера вынужденная и временная. Она направлена на обеспечение безопасности граждан и сохранности их имущества, а также лесного фонда. Запреты и ограничения на посещение лесов вводятся исходя из пожароопасной ситуации, а также на основании решения райисполкома. По мере стабилизации обстановки запреты и ограничения оперативно снимаются.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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