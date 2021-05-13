На официальном сайте Министерства здравоохранения опубликован перечень организаций здравоохранения, которые имеют право проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезжающих за пределы Беларуси, с выдачей результатов на русском и английском языках.
Указанные в списке лаборатории проводят исследования на коронавирусную инфекцию с передачей результатов в систему «Путешествую без COVID-19».
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В Министерстве здравоохранения рассказали, где можно пройти ПЦР-исследование на SARS-CoV-2 для выезда за границу
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